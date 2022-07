Officiel: Aziz quitte temporairement Eupen

Le jeune joueur Mariano Aziz, 20 ans, va quitter Eupen et la Belgique dans les prochaines heures, direction la Finlande. Il est en effet prêté jusqu'au 30 septembre au club de deuxième division de L'UMF Afturelding Mosfellsbaer.

