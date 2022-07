Une nouvelle offre de rachat pour l'Olympique de Marseille?

Depuis plusieurs mois, il y a des bruits concernant une possible vente du club phocéen.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre une page au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille qui ne cesse de créer des fantasmes dans la cité phocéenne depuis plus de deux ans. D’après le quotidien sportif, un homme d'affaires tunisien, Hicham Bouajila, se démène depuis plusieurs semaines pour échanger avec le propriétaire de l’OM, Frank McCourt. Il aurait réussi à contacter les avocats du club à la fin du printemps pour évoquer un projet avec un partenaire originaire des Emirats arabes unis, Abdulla Alraisi, censé être la porte d'entrée vers d'importants investisseurs émiriens.

On n’en sait pas beaucoup plus sur la suite. Les avocats de l’OM ont conseillé à Bouajila de se rapprocher de Barry Cohen et Jeff Ingram, deux hommes de confiance de McCourt. A-t-il réussi à les contacter ? Dans l’entourage du Bostonien, on continue d’affirmer qu’une vente n’est pas au programme dans un futur proche. "Frank est là pour longtemps", assure un membre de McCourt Global.