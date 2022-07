🎥 L'incroyable bourde d'un attaquant au Canada, qui...sauve un but sur la ligne adverse

En Première Ligue Canadienne, championnat canadien (indépendant de la MLS), un énorme raté fait le tour du monde. Lors du match entre le Valour FC et Halifax, William Akio, attaquant du Valour, s'est un peu trop précipité alors que son équipier Alessandro Riggi avait fait le plus dur et trompé le portier adverse. Akio, pensant probablement que le ballon avait franchi la ligne, l'a dégagé pour fêter le but inscrit par son équipe.

Problème : le ballon n'avait pas (du tout) franchi la ligne de but, et il a donc en réalité réalisé un superbe sauvetage. À moins qu'il ne s'agisse d'un raté, ce qui paraît encore moins probable. Heureusement pour William Akio, le Valour FC l'emportera tout de même (1-0).

