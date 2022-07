Fin de parcours pour Mesut Özil au Fenerbahçe

Mesut Özil et le Fenerbahçe, c'est fini. L'ex-international allemand et son club ont mis fin à leur collaboration, d'un commun accord.

Fenerbahçe a annoncé la rupture du contrat de Mesut Özil (33 ans), à l'amiable. Le milieu de terrain turc, ex-international, s'en va après une saison et demie et sur un bilan mitigé (36 matchs, 8 buts). Il était arrivé libre d'Arsenal, et devrait rester en Turquie où les médias locaux l'annoncent à l'Istanbul Basaksehir. Il y cotoiera notamment Nacer Chadli, auquel il reste une année de contrat.