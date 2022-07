Fin du rêve madrilène pour Hazard? Ancelotti aurait donné son accord !

Bien qu’Eden Hazard ait envie de rester et de briller enfin avec les Merengues, son avenir est indécis.

Voulant jouer la Coupe du monde, le capitaine de la Belgique n’aura certainement pas assez de temps de jeu au Real Madrid compte tenu de la rude concurrence en attaque. D’après Relevo, les dirigeants madrilènes vont ouvrir ce dossier jusqu’au dernier jour du mercato estival.

La saison dernière, Eden Hazard a disputé 23 rencontres pour un but et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Débarrassé de la plaque qui aurait causé beaucoup de ses pépins physiques, le capitaine des Diables Rouges voulait revenir à 100% et tenter de prouver qu'il peut encore réussir au Real Madrid. Si les rumeurs se confirment, il n'en aura pas le temps.

🚨🌕| Hazard wants to stay, but World Cup is important to him. Real Madrid will keep his case open until the last day of the transfer market. @Santos_Relevo @relevo #rmalive