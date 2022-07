Raheem Sterling annonce son départ de Manchester City (Officiel)

Il ne parle pas de sa future destination qui devrait être Chelsea.

Raheem Sterling (27 ans, 47 matchs et 17 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) et Manchester City, c'est terminé ! Sept années après son arrivée en provenance de Liverpool pour 63,7 millions d'euros, l'ailier anglais a annoncé son départ de l'Etihad.

"Sept saisons, onze trophées majeurs, une vie de souvenirs. Au staff qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des années, à mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain, au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui ont soutenu sans relâche l'équipe et à toutes les personnes impliquées dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand. Quelle aventure ç’a été. Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Comme ce sont les bas qui ont parfois mis à l'épreuve ma force et ma détermination, et m'ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même. Je suis arrivé à Manchester à 20 ans, aujourd'hui, je pars en homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City", a lâché le Britannique sur les réseaux sociaux.

Auteur de 131 buts et 94 passes décisives en 337 matchs avec Manchester City, Sterling va rejoindre Chelsea pour les cinq prochaines années. Un transfert qui va coûter 56 millions d'euros aux Blues.