L'Union Saint-Gilloise s'offre un partage face au Sporting Portugal en préparation

L'Union prépare une saison pleine d'inconnues, mais a été chercher un partage intéressant en amical face à un grand club portugais.

Sous le soleil de l'Algarve, l'Union Saint-Gilloise affrontait le Sporting Portugal ce mercredi soir. Un Sporting jeune, et qui obtenait un penalty à la 20e minute en raison d'une faute du nouveau venu Ross Sykes (23 ans). Pedro Porro, international espagnol, le transformait. Les Unionistes sont derrière à la mi-temps, un but d'Ayensa ayant été refusé. Karel Geraerts fera notamment entrer Casper Nielsen, dont le dossier de transfert stagne et qui a donc pris part aux derniers matchs amicaux.

L'USG se montrera plus à son avantage en seconde période et c'est encore Sykes qui se rattrapera de son erreur en égalisant à la 50e, sur corner de l'extérieur de la surface (1-1). Le score ne bougera plus, et l'Union sera même la meilleure équipe sur le terrain en seconde période. Geraerts semble se rapprocher d'un onze-type, au moins pour le début de saison...