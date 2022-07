📷 Anderlecht arborera un maillot "one shot" contre l'Olympique Lyonnais

Ce samedi, le Sporting d'Anderlecht recevra Lyon pour un match de gala qui permettra aux supporters des Mauves de retrouver leur équipe, mais aussi de faire connaissance avec le nouveau staff et les nouveaux joueurs.

Pour ce duel, le Sporting bruxellois dévoilera un maillot qui ne sera porté qu'à cette occasion. Basé sur le streetwear, réalisé en collaboration avec Joma et Arte, il vise à célébrer le pouvoir des communautés.

RSCA & Arte join forces to create a capsule collection merging the inspiring power of football with streetwear. Uniting in our shared values and love for football culture, this collaboration is aimed at celebrating the power of our communities. pic.twitter.com/TFG9MEYm7U