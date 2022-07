Le président du Bayern officialise le départ de Robert Lewandowski

Comme annoncé plus tôt, Robert Lewandowski est en route pour le FC Barcelone. Après la presse catalane, le président du Bayern, Herbert Hainer, a également confirmé que son club tenait un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de l'attaquant vers le Camp Nou.

"Nous avons un accord verbal avec Barcelone. Il est bon que les choses soient claires pour toutes les parties désormais. Robert est un joueur fantastique et il a tout gagné avec nous. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants", a communiqué Hainer.

Malgré ses dettes, le Barça se montre actif sur le marché des transferts et a visé très gros avec le buteur polonais.

L'international de 33 ans va donc débuter un nouveau chapitre après 8 ans en Bavière où il a tout gagné. Il avait encore un contrat d'un an avec le Bayern.

#FCBayern president Herbert #Hainer on Robert #Lewandowski: "We have come to a verbal agreement with Barcelona. It's good to have clarity for all parties. Robert is an incredible player and he won everything with us. We are incredibly grateful to him." pic.twitter.com/NvttIyQTRx