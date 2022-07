Verschaeren libéré par le système de Mazzù : "Je reçois plus de libertés et ça me plaît"

La préparation a montré un Yari Verschaeren ressuscité : alors qu'on pointait un manque de progression la saison passée, "The Kid" brille sous Felice Mazzù. Il s'explique.

Yari Verschaeren paraît un autre homme. Non pas que le n°10 d'Anderlecht reste sur une mauvaise saison, mais cela faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu aussi en jambes que dans le système de Felice Mazzù. Contre Lyon, Verschaeren a encore brillé. "On s'est bien amusé. On a pu se tester contre un top club et ça s'est bien passé", se réjouissait-il après la rencontre.

Le milieu offensif reconnaît que le nouveau plan de jeu lui plaît beaucoup. "Ca se passe très bien. Je me sens bien dans ce nouveau système. J'y reçois plus de liberté et ça me plaît bien", sourit Yari Verschaeren. Plus axial, avec beaucoup plus d'autonomie au milieu, Verschaeren pourrait bien être la pièce majeure du RSCA cette saison.