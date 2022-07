Didier Lamkel Zé bel et bien présent à l'entraînement...des Espoirs anversois

L'avenir de Didier Lamkel Zé ne passera pas par l'Antwerp, mais le Camerounais était présent ce lundi à l'entraînement...des Espoirs.

Toute l'attention ce lundi se porte sur un certain Toby Alderweireld, présenté au Bosuil plus tard dans la journée et qui participait à son premier entraînement. Mais le Nieuwsblad révèle qu'un autre nom a surpris les observateurs : Didier Lamkel Zé était bel et bien là, pour s'entraîner avec le groupe des Espoirs.

Lamkel Zé travaille actuellement à un retour en forme physique, puis plus que probablement à un transfert. Le Great Old en a en effet fini avec le Camerounais, revenu de vacances avec un retard physique considérable et pas forcément dans de meilleures dispositions que par le passé. Prêté au FK Khimki, puis au FC Metz, Lamkel Zé s'était relancé en France, mais ne devrait pas y retourner. L'Antwerp lui cherche une porte de sortie.