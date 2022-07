Départ au Beerschot, qui perd un international !

Le Beerschot, qui veut absolument remonter en D1A au plus vite, devra faire sans son attaquant international écossais Lawrence Shankland.

Lawrence Shankland (26 ans) quitte le Beerschot, un an après être arrivé en provenance de Dundee United. L'international écossais (4 caps, un but) aura disputé 27 rencontres pour les Rats, inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes décisives. Insuffisant pour sauver le Beerschot. Shankland, qui avait coûté 450.000 euros (et pas 1,1 million comme l'affirme Transfermarkt, notamment), n'était pas à vendre, mais une belle offre de Hearts of Midlothian aurait convaincu le club anversois.

Shankland devrait rejoindre le club d'Edimbourg pour un montant supérieur à celui dépensé à l'époque. Il va recevoir sa chance au top écossais, pour un club qui disputera l'Europe la saison prochaine et est coaché par son ancien entraîneur à Dundee United.