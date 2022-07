Un Diable Rouge pour remplacer Fabio Silva à Wolverhampton ?

Anderlecht a donc réussi le gros coup Fabio Silva. Le Portugais arrive en prêt et voudra démontrer toutes ses qualités en Pro League. Wolverhampton se retrouve alors, le temps d'une saison, sans son jeune attaquant et lui cherche alors un remplaçant.

Le Sun annonce que les Wolves auraient Christian Benteke (31 ans) dans le viseur. L'attaquant belge est en manque de régularité à Crystal Palace et est en fin de contrat l'an prochain, mais possède d'une année supplémentaire en option. Il ferait partie des options sondées par le club de Leander Dendoncker, bien que dernièrement il semblait être plutôt pressenti pour rester à Londres.

Wolves want Benteke in transfer swoop to bolster attack after loaning out Silva

| @CharlieWyett https://t.co/SkwVmLyetu