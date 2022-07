Laurent Depoitre : "Ces dernières semaines n'ont pas été très bonnes pour moi, notre coach a été à la hauteur de sa réputation"

Aucune trace de Laurent Depoitre (33 ans) dimanche lors de la Supercoupe perdue contre le Club de Bruges. L'attaquant expérimenté de la Gantoise se bat contre toutes sortes de maux.

Tarik Tissoudali et Hugo Cuypers étaient alignés sur le front de l'attaque gantoise au stade Jan Breydel le week-end dernier. Il n'y avait aucune trace de Laurent Depoitre sur le banc de Gand non plus. "Ces dernières semaines n'ont pas été très bonnes pour moi. Notre entraîneur est connu pour ses préparations solides. Eh bien, il a été à la hauteur de sa réputation", a expliqué le buteur à Het Laatste Nieuws.

"J'ai dû abandonner. Je remarque qu'à mon âge, cela me pèse de plus en plus. J'ai des douleurs dans le mollet et les adducteurs. Je ne suis pas encore à cent pour cent et je veux éviter les risques. Je ne jouerai que lorsque je me sentirai complètement en forme."

La Gantoise débutera la nouvelle saison vendredi soir au Standard.