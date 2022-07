Les arbitres de la première journée désignés

Pour les arbitres, ce sera aussi la rentrée des classes ce vendredi. Le premier à se mettre en route sera Lawrence Visser, qui sera au sifflet à Sclessin pour Standard - La Gantoise.

Bram Vandriessche sera lui au Mambourg pour Charleroi-Eupen. Nicolas Laforge aura la lourde tâche de siffler le choc du week-end entre le Club de Bruges et Genk. Alexandre Boucaut dirigera la rencontre entre Anderlecht et Ostende.

