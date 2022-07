Le Dynamo Kiev de retour à la compétition pour la première fois depuis l'invasion russe, mais contraint au partage

Moment spécial pour le Dynamo Kiev, qui a fait son retour à la compétition officielle pour la première fois depuis février dernier et l'invasion russe de l'Ukraine.

Le deuxième du dernier championnat d'Ukraine au moment de l'arrêt de la compétition affrontait le Fenerbahçe en préliminaires de la Ligue des Champions. Un premier match officiel depuis février donc, alors que l'Ukraine a récemment annoncé que son championnat 2022-2023 débuterait bel et bien sur son propre territoire fin août. Pour ce match européen, pas question de jouer à Kiev : la première manche, "à domicile" pour le Dynamo, a eu lieu à Lodz.

Pour l'occasion, le Dynamo Kiev, hors-rythme, a tenu bon et gardé le zéro face au vice-champion de Turquie. Le Dynamo travaillait sa forme via des matchs amicaux ces dernières semaines, et avait notamment affronté l'Antwerp. Lors du match, les 22 acteurs portaient un message "Stop the war" (arrêtez la guerre) sur leur maillot. Le match retour aura lieu mercredi prochain à Istanbul. Le vainqueur affrontera les Autrichiens du Sturm Graz.