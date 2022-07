Wouter Vrancken a hâte d'affronter Bruges : "Le grand favori pour le titre"

Grosse entrée en matière pour l'ancien coach de Malines, qui défie le champion en titre.

Le Racing Genk se déplace à Bruges dimanche pour lancer sa saison. Un déplacement très difficile que Wouter Vrancken ne considère pourtant pas comme un désavantage.

En effet, l'entraîneur de Genk est même très impatient de commencer la saison : "Bruges est le grand favori pour le titre. Mais je ne pense jamais en termes d'avantages ou de désavantages, donc je ne pense pas que c'est un inconvénient de débuter sur le terrain du champion en titre", a déclaré Vrancken dans des propos repris par Het Laatste Nieuws.

"A chaque match, on peut trouver quelque chose à mettre en place pour rendre la tâche difficile à l'adversaire. On cherche les forces et les faiblesses, et les armes avec lesquelles les blesser", évoque l'ancien joueur qui aura fort à faire cette saison pour ramener le Racing vers les sommets.