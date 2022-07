Mbaye Leye : "Emmener les supporters dans notre nouveau projet"

Zulte Waregem fera-t-il mieux cette saison ? C'est en tout cas ce que les Flandriens souhaitent avec leur nouveau projet. Ils ont remporté leur première rencontre de la nouvelle saison face au RFC Seraing (2-2) ce samedi.

Mbaye Leye veut jouer un football offensif et attractif, et exercer un pressing continu afin d'étouffer l'adversaire. Contre Seraing, cela a pris beaucoup de temps, mais les trois points ont été remportés. "Nous avons un nouvel élan et nous voulons le montrer", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Nous connaissons les problèmes rencontrés par le club la saison dernière et nous voulons montrer de belles choses cette année, pour emmener les supporters dans notre nouveau projet."

"Les supporters sont le club"

"Les fans ? Ils sont Zulte Waregem. Ils doivent nous faire avancer, nous avons besoin d'eux. Je préfère ne jamais perdre à domicile, mais si nous perdons, je préfère que ce soit dans le bon sens. Nous voulons jouer au football, mais aussi avec beaucoup d'intensité et du caractère. Nous pouvons être satisfaits après ce match où il y avait de bons ingrédients", a conclu Leye.