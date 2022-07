Simon Mignolet honnête : "Un gardien du Club de Bruges qui doit faire huit arrêts n'est pas un bon signe"

Simon Mignolet a de nouveau réalisé une énorme prestation contre le KRC Genk (3-2). Le Diable Rouge a gardé le Club dans la rencontre en réalisant plusieurs arrêts décisifs.

Simon Mignolet a été sévère avec le Club de Bruges, mais aussi avec lui-même. "Je ne suis pas vraiment satisfait du match, nous n'avons pas vraiment joué une bonne première mi-temps. Je suis heureux que ma contribution ait rapporté trois points, cela reste le plus important. Au final, nous avons remporté la victoire et vous avez le sentiment que tout cela n'a pas été vain. Huit arrêts en un match pour un gardien de but du Club n'est pas bon signe", a confié le Diable Rouge en conférence de presse.

"Nous étions trop plats à tous les égards et nous avons montré de la mentalité pour nous reprendre. Genk était définitivement la meilleure équipe en première mi-temps, et aussi à certains moments en seconde mi-temps. Quand un boxeur reçoit sept ou huit coups de poing au visage, il commence aussi à faiblir. Heureusement, nous pouvons tourner l'interrupteur et montrer qui nous sommes", a conclu Mignolet.