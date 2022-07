Dessers soupire après les occasions manquées : "Un match typique du Club de Bruges"

Cyriel Dessers reste déçu après le choc contre le Club de Bruges, malgré un bon match. Genk a eu assez d'occasions pour aspirer à plus, mais la finition n'était pas au rendez-vous.

Dessers a lui-même marqué un but typique d'un attaquant, mais a eu deux autres bonnes occasions. "J'ai pu atteindre Mignolet à deux reprises", a-t-il acquiescé. "D'abord il l'a bien attrapé et ensuite le ballon s'est coincé dans l'herbe sèche avant que Mata ne puisse intervenir. C'était un match typique du Club de Bruges. Nous avons déjà vécu cela : bien jouer et repartir les mains vides."

Mais Genk a impressionné par son niveau de jeu. "Le résultat est terrible, mais nous pouvons aussi apprendre beaucoup de choses de cela. Il y a de la qualité ici. Si vous pouvez faire ça contre les favoris pour le titre, vous vous en sortez bien. Je me suis déjà amusé."

Cela se voyait à la célébration de son but et aux baisers qu'il lançait au public de Bruges lorsqu'il était remplacé. "C'était Spielerei. Quand on me siffle, j'aime ça. C'est un signe que vous jouez bien. Ça en fait partie."