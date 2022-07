Kalidou Koulibaly : les raisons de son transfert avorté au Barça

Le défenseur sénégalais a finalement décidé de rejoindre Chelsea.

Cité de manière très insistante au FC Barcelone, Kalidou Koulibaly (ex-Genk) a finalement rejoint le Chelsea FC. Une situation expliquée par le président de Naples Aurelio De Laurentiis à Radio Kiss Kiss.

"J'ai laissé partir Koulibaly parce qu'il m'a dit 'Président, j'ai quelques années devant moi. Laisse-moi partir, je veux y aller'." "ADL" explique alors que son défenseur voulait rejoindre le Barça mais que cela était impossible pour des raisons économiques. "Non, je ne peux te vendre à Barcelone car ils n'ont pas l'argent pour te payer. Ils sont en difficulté", aurait-il répondu alors à son joueur.

Chelsea est alors arrivé et "on ne pouvait pas dire non", explique De Laurentiis. "On n'a pas pu le faire car un personnage comme Koulibaly, malgré le fait qu'il ait insisté, voulait tenter une autre expérience dans un club prestigieux, dans un championnat qui est peut-être le meilleur du monde. Tu dois être reconnaissant."