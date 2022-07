Thalhammer est clair : "Un match de merde, la semaine prochaine nous verrons un meilleur Cercle"

Le carton rouge de Popovic a rendu la tâche encore plus difficile, mais même avant cela, le Cercle de Bruges ne parvenait pas à jouer à Westerlo. Après coup, l'entraîneur Dominik Thalhammer a été honnête dans son analyse : "C'était un match de merde de notre part".

"Cette victoire de Westerlo est amplement méritée, nous avons livré une faible performance aujourd'hui. Après un début solide, nous avons manqué de structure et de contrôle. Nous n'avons pas pu entrer dans notre jeu habituel et n'avons pas pu mettre de la pression. Bien sûr, le carton rouge a été crucial, Popovic n'a pas été malin", a déclaré Thalhammer. "Après la mi-temps, nous aurions pu choisir d'aller en profondeur, mais nous voulions jouer notre jeu et aller au pressing. Mais cela n'a servi à rien, nous avons manqué de vivacité", a souligné le technicie autrichien.

"Westerlo joue avec deux joueurs sur chaque flanc, et pourtant nous ne pouvions pas contrôler le centre. Alors vous avez un problème. Oh bien, nous perdons notre premier match, un vrai match de merde. Mais ce n'est pas plus que cela. Je suis sûr que nous verrons un Cercle bien meilleur la semaine prochaine", a conclu le T1 du Cercle de Bruges.