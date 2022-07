Nouvelle arrivée chez les Espoirs de l'Antwerp

Le Great Old se renforce, aussi chez ses jeunes.

Cette saison, les Espoirs de l'Antwerp joueront en Nationale 1. L'occasion de recruter du sang neuf et de faire venir des jeunes des autres centres de formation belges.

Malick Keita (21 ans) arrive ainsi au Great Old. "Le milieu de terrain était auparavant actif dans l'académie des jeunes du RSC Charleroi et du KV Oostende et quitte le STVV. Le Guinéen signe un contrat d'un an avec option", a communiqué le club. Il avait également évolué en prêt aux Francs Borains.