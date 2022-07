Le SL16 FC enrôle un jeune défenseur central croate

Ce joueur de 17 ans arrive en provenance de NK Solin, en deuxième division croate.

Le SL16 FC vient d'enrôler un nouveau défenseur central. Mate Šimičić, jeune Croate de 17 ans, arrive en provenance du NK Solin, en deuxième division croate. Après avoir débuté sa formation à Solina, Mate Šimičić rejoint Poljud en 2014, avant de revenir dans ses bases deux saisons plus tard. En 2019, il est transféré au Hajduk Split, mais revient une nouvelle fois au NK Solin la saison dernière.

"Je voudrais remercier Solina, mon club, du fond du cœur, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je pense à toutes les personnes, sans exception, du président Miroslav Delić à la dame qui lave nos maillots, de M. Miro Dugeč à tous mes entraîneurs qui ont fait tant de choses pour moi."

"S'il n'y avait pas eu le coach Mirko Čapeta, j'aurais arrêté le football. Après son retour de Hajduk, il a fait beaucoup pour moi, il était même, je peux dire, crucial pour la suite. Immédiatement à côté de lui se trouvent les entraîneurs Damir Radić - Djoro et Ognjen Majdov. Ils m'ont entraîné tous les trois à Solin et ils sont les grands responsables de ma réussite. Quand il s'agit de Hajduk, je ne voudrais jamais sauter deux entraîneurs qui m'ont aussi beaucoup aidé et à qui je suis reconnaissant : Zvonimir Milic et Marko Sicic"

Comme mentionné par le club croate, le transfert du joueur de Solin au Standard a été aidé par le manager et parrain de Mate, Jurica Selak, l'ancien directeur sportif de Mouscron.