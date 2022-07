Zulte enrôle un milieu de terrain créatif, qui a fait ses classes chez les jeunes du Real

Zulte Waregem s'est trouvé un nouveau milieu de terrain. Il s'agit de Dani Ramirez, un Espagnol de 30 ans qui vient du club polonais du Lech Poznan.

Ramirez a été formé au Real Madrid. Il a rejoint le Lech Poznan en 2020. Il y a marqué 17 buts et enregistré 20 assists en 93 apparitions.

Il a déjà passé ses tests médicaux et arrive gratuitement après avoir rompu son contrat avec Lech Poznan. A Essevee, il signe un contrat pour trois saisons. L'officialisation est imminente.

Avec le départ imminent de Jean-Luc Dompé, le club de Flandre occidentale a besoin de plus de créativité. Ramirez peut également jouer sur les flancs gauche et droit. Il doit devenir le nouveau fournisseur de Gano et Vossen.