Coupe d'Allemagne : ça passe pour Wolfsburg et ses Belges, plusieurs Belgicains en action

Suite du premier tour de la DFB Pokal, après les qualifications de Dortmund, Stuttgart, Nürnberg et Karlsruhe hier.

Carl Zeiss Jena - Wolfsburg

Qualification étriquée pour Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Lukas Nmecha, qui ont compté sur un but dans les arrêts de jeu d'Omar Marmoush pour l'emporter.

Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

Le Fortuna de Nicolas Gavory (ex-Standard) a validé son passage au tour suivant sans trop de pépins. Hoffmann (33e), sur un assist du Français, ouvrait le score pour la formation de 2. Bundesliga, avant que Peterson (54e) ne double la mise. Lemmer (57e) réduisait le score pour les locaux mais un doublé de Ginczek (71e et 79e) assurait la victoire et la qualification.

Jahn Regensburg - FC Cologne

Les Geißböcke de l'ancien Brugeois Sargis Adamyan (titulaire) étaient menées suite aux buts d'Albers (18e) et Owusu (26e). Uth (28e) réduisait rapidement le score pour les visiteurs puis Ljubičić égalisait à l'heure de jeu. Finalement, la formation de 2. Bundesliga l'emportait aux tirs au but (4-3) et poursuit sa route dans la compétition.

Elversberg - Bayer Leverkusen

Grosse surprise pour le Bayer d'Odilon Kossounou (ex-Bruges) sorti par une formation de 3. Liga (D3). Rochelt (2e) ouvrait le score pour les locaux avant que Hložek (5e) n'égalise. Koffi (17e), qui est passé par la Belgique (Francs Borains, Westerlo, RWS Bruxelles), redonnait l'avantage à Elversberg sur penalty puis Aránguiz (30e) égalisait une nouvelle fois avant que Schnellbacher (37e) ne permette aux locaux de mener à la pause. Après le repos Conrad (74e) mettait les siens en position plus confortable, et offrait la qualification malgré un but de Schick (89e) en toute fin de partie.

Viktoria Berlin - Bochum

C'est depuis le banc que l'ex-Anderlechtois Silvère Ganvoula et l'ancien Brugeois Erhan Mašović ont assisté à la qualification des leurs. Zoller (18e), Asano (22e) et Hofmann (65e) ont assuré la victoire pour la formation de Bundesliga.

Les autres résultats

Bayreuth - Hamburg 1-3 (après prolongations)

Straelen - St. Pauli 3-4

Lübeck - Hansa Rostock 1-0

Einheit Wernigerode - Paderborn 0-10

Illertissen - Heidenheim 0-2

Stuttgarter Kickers - Greuther Fürth 2-0