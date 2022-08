Den Dreef devrait être presque complet pour le match de l'Union !

Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : elle sera comme chez elle ce mardi soir au King Power Den Dreef de Louvain.

C'est un vrai crève-coeur pour les supporters unionistes de ne pas pouvoir assister au retour de leur équipe en Europe dans leur célèbre Stade Joseph Marien. Mais Den Dreef, le stade d'OHL, n'est pas bien loin et est bien plus confortable que le très froid Stade Roi Baudouin, qui avait accueilli l'Union pendant la rénovation du Parc Duden. Et les supporters ont visiblement fait le déplacement.

Ainsi, le Nieuwsblad annonce ce mardi que le King Power Den Dreef devrait être quasiment rempli ce mardi soir pour le préliminaire de Champions League face aux Glasgow Rangers. Environ 7000 des 7500 places "domicile" ont été vendues. Côté visiteurs, on prévoit 1500 écossais au stade, mais aussi plusieurs centaines bien décidés à faire la fête en ville s'ils n'obtiennent pas de ticket.