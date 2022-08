Anthony Moris : "Notre envie et notre détermination nous ont aidés à gagner le match"

Retour réussi sur la scène européenne pour l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposé 2-0 face aux Glasgow Rangers au 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions.

L'Union Saint-Gilloise a pris la mesure des Rangers à Den Dreef ce mardi soir. Une très belle performance de la part du vice-champion de Belgique.

"Quelle incroyable ambiance malgré le fait que ce ne soit pas dans notre stade. On était moins expérimentés que les Rangers mais notre envie et notre détermination nous ont aidés à gagner le match ce soir. Le premier quart d'heure était difficile mais après on est bien rentré dans ce match. Une fois qu'on a su prendre nos marques, cela a tourné tout seul avec le résultat qu'on connait aujourd'hui", a confié Anthony Moris au micro de RTL.