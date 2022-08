Jackpot pour le Club de Bruges : De Ketelaere en tête du top 10 des transferts sortants de JPL

Le champion de Belgique a reçu un chèque de 32 millions d'euros de la part de l'AC Milan pour laisser filer CDK en Lombardie.

1) Charles De Ketelaere

Club de Bruges à l'AC Milan pour 32 millions d'euros en 2022

Le Club de Bruges a touché le jackpot avec la vente de Charles De Ketelaere, un joueur issu de son centre de formation. Ce que seuls Anderlecht, le Standard et Genk ont réussi à faire par le passé.



2) Jonathan David

La Gantoise à Lille pour 27 millions d'euros en 2020

Le Canadien a remporté la Ligue 1 avec le LOSC et a évolué en Ligue des Champions entre-temps.

3) Jérémy Doku

Anderlecht au Stade Rennais pour 26 millions d'euros en 2020

Le Diable Rouge n'avait que 18 ans à l'époque. Mais l'ailier a connu des débuts difficiles et sa deuxième saison a été écourtée par une blessure.

5) Youri Tielemans

Anderlecht à l'AS Monaco pour 25 millions d'euros en 2017

Monaco a effectué une belle plus-value avec Tielemans. Il a coûté un million de moins que Doku, mais a été vendu à Leicester City pour 45 millions d'euros.

6) Wesley Moraes

Club de Bruges à Aston Villa pour 25 millions d'euros en 2019

Aston Villa avait décidé de faire ses emplettes en Jupiler Pro League en s'offrant Lovre Kalinic (La Gantoise), Ally Samatta (Genk) et Marvelous Nakamba (Club de Bruges) pour un total d'environ 28 millions d'euros. Mais ce n'est rien comparé à Wesley, qui a coûté 25 millions à lui seul. Mais les blessures ont empêché le Brésilien de percer en Premier League, et il a même été prêté aux Blauw en Zwart l'année dernière avant de rallier Flamengo puis Levante cet été.



6) Odilon Kossounou

Club de Bruges au Bayer Leverkusen pour 23 millions d'euros en 2021

L'Ivoirien a battu le record à son poste (défenseur central), puisque le joueur précédent était Zinho Vanheusden, parti à l'Inter pour environ 16 millions d'euros. Grâce notamment à sa polyvalence, il peut se féliciter d'une première saison réussie en Bundesliga.

7) Sander Berge

Racing Genk à Sheffield United pour 23 millions d'euros en 2019

Le milieu de terrain norvégien avait impressionné les observateurs de D1A à l'époque par ses qualités et sa maturité. En Championship avec son club, le Norvégien pourrait revenir en Belgique cet été puisque le Club de Bruges l'a dans le viseur depuis un certain temps. Le champion de Belgique a même soumis une offre, refusée par le club anglais.

8) Marouane Fellaini

Standard de Liège à Everton pour 22 millions d'euros en 2008

Le milieu de terrain fut à l'époque et pendant un certain temps le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League.

9) Wilfred Ndidi

© photonews

Racing Genk à Leicester City pour 18 millions d'euros en 2017

On a longtemps cru qu'Aleksandar Mitrovic avait quitté Anderlecht pour 18,5 millions d'euros, mais l'enquête a révélé qu'il s'agissait de 16,5 millions d'euros. Le Serbe est donc expulsé du top 10 et voit Ndidi et Lokonga le dépasser.

10) Albert Sambi Lokonga

Anderlecht à Arsenal pour 17,5 millions d'euros en 2021

Alors qu'il n'a que deux vraies saisons avec le Sporting dans les pattes, le capitaine des Mauves a quitté la Belgique pour rallier la Premier League. Titulaire lors de la première partie de saison avec les Gunners, le médian a peu joué après le mois de novembre.