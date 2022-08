Officiel : Gabriel Slonina débarque à Chelsea

Un temps proche du Real Madrid, Gabriel Slonina a signé en faveur de Chelsea qui a déboursé 10 M€, en plus de 5 M€ de bonus. L'Américain de 18 ans est lié aux Blues jusqu'en 2028 mais il ne rejoindra pas Londres avant le début de l'année 2023, le temps pour lui de terminer la saison, en prêt, avec Chicago Fire

Gabriel Slonina has completed a permanent transfer to Chelsea! ✍️



The 18-year-old joins from Chicago Fire where he will return on loan to complete their season before moving to London at the start of 2023.