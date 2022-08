Accord avec West Ham pour Amadou Onana mais le joueur veut un autre club

S'il avait le choix, le jeune Diable Rouge se verrait bien aller dans un autre club de Premier League que le club londonien.

Le prix pour un départ d'Onana à West Ham est connu : 35 millions et cinq millions de plus de bonus. Cependant, les négociations seraient plus compliquées que prévu.

En effet, selon le Nieuwsblad, l'entourage du joueur et ce dernier auraient fait savoir qu'un transfert en Angleterre se ferait s'il pouvait aller à Everton.

De plus, Lille aurait reçu une offre des Toffees à hauteur de celle des Hammers. Reste à voir si le club et le joueur trouveront un terrain d'entente.