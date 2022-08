Hugo Ista quitte la Belgique pour un premier contrat pro en Pologne : "Un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi"

Le milieu offensif âgé de 19 ans va poursuivre sa route en Liga 1 (D2 polonaise).

Présent dans le noyau pro du RFC Seraing en début de préparation, Hugo Ista a rejoint LKS Lodz où il a paraphé un premier contrat professionnel portant sur trois saisons. "Quand j'ai reçu cette proposition, je n'ai pas hésité. J'ai toujours voulu évoluer en Pologne, et puis ce projet de trois ans ! Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance en Belgique, mais je l'ai reçue en Pologne et j'en suis très content", nous confie le joueur âgé de 19 ans.

L'ancien joueur d'Eupen et de Seraing va intégrer dans un premier temps l'équipe réserve du pensionnaire de D2 polonaise. "Seraing n'avait pas de projet pour moi. Si j'étais resté au Pairay, j'aurais alors évolué avec les U23 en D2 ACFF. Durant les entraînements, on n'avait aucune bouteille d'eau, aucun soin et on ne connaissait les horaires d'entraînement que la veille au soir...Un énorme contraste par rapport à ce que je vis depuis une semaine au LKS Lodz. Tout est très pro ici en Pologne sans parler des infrastructures qui sont au top. Les entraînements se déroulent bien et j'ai été très bien accueilli par mes nouveaux coéquipiers. Je parle polonais donc il n'y a pas de barrière linguistique", explique le médian qui a été repris deux fois en équipe nationale espoirs polonaise chez les U17.

"On me fait confiance ici depuis mon arrivée, et on fait le maximum au club pour que je me sente bien. Je vais devoir apprendre à vivre tout seul sans mes parents, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi. Je suis très enthousiaste mais aussi déterminé, et j'ai hâte de voir la suite. Je dois faire mes preuves, progresser et travailler dur si je veux pouvoir intégrer l'équipe première du LKS Lodz", conclut Hugo Ista.