La situation difficile de Pierre Dwomoh : renvoyé dans le noyau B mais l'Antwerp ne veut pas le vendre

Pierre Dwomoh a été placé dans le noyau B de l'Antwerp depuis un mois et sa situation ne semble pas changer. De plus, un départ n'est pas non plus possible dans l'immédiat.

Dwomoh ne fait pas partie de l'équipe car Mark van Bommel ne veut s'entraîner qu'avec les garçons effectivement éligibles pour une future sélection. Son noyau était beaucoup trop gros et ce jeune talent ne semblait pas plaire au Néerlandais. En attendant, plusieurs clubs se sont déjà soigneusement renseignés sur lui, mais l'Antwerp semble vouloir plus un prêt qu'une vente définitive. Il y a un an, le Great Old a mis deux millions d'euros sur la table pour l'arracher à Genk, un investissement qu'ils ne veulent pas perdre. Les clubs intéressés sont également rebutés par le prix demandé. Pour le moment, il y a peu de mouvement autour de lui. Anvers semble vouloir le louer à un club belge, mais ce n'est pas si simple non plus. En effet, Dwomoh et son entourage préfèrent une solution définitive car il y aurait de l'eau dans le gaz entre les deux. Des clubs comme Everton, Feyenoord, Hertha Berlin et Hoffenheim se montreraient intéressés, mais il n'y a rien de concret.





