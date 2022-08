Noë Dussenne avant Standard-Cercle : "Ce match risque de déclencher notre saison"

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège reçoit le Cercle de Bruges à Sclessin lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Après sa défaite à Genk dimanche dernier, les joueurs du Standard ont discuté entre eux cette semaine. "Nous avons effectué plusieurs meetings pour avoir une explication par rapport à la défaite à Genk. Cela nous reste en travers de la gorge car nous savons que nous pouvons faire beaucoup mieux. Il y avait de bonnes choses comme la circulation du ballon qui créait des décalages et du danger, mais aussi des mauvaises surtout en défense. Nous avons laissé trop d'espaces aux Genkois qui ont été chirurgicaux. Nous avons une revanche à prendre par rapport à nous-mêmes", a confié Noë Dussenne en conférence de presse.

Place au Cercle de Bruges ce dimanche. "C'est le deuxième match de la saison à domicile, mais nous devons le remporter. Il faut répondre présent face à cette équipe qui exerce un gros pressing et qui joue vers l'avant. Avec la tactique du coach, nous allons devoir leur faire mal", a souligné le capitaine des Rouches. "Nous voulons absolument gagner ce match et rendre aux supporters ce qu'ils nous donnent. Il faut gommer nos lacunes et faire le plein de confiance, ce match risque de déclencher notre saison", a conclu le défenseur central.