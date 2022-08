Benito Raman en route pour La Gantoise ?

L'attaquant est autorisé à quitter le club bruxellois en cas de bonne offre cet été.

Raman est cantonné au rôle de remplaçant à Anderlecht. Le seul match où il a été autorisé à commencer cette année, c'était contre le Cercle de Bruges et ils ont perdu. Pendant ce temps, il est clair que Felice Mazzù voit Esposito et Silva comme son duo d'attaquants. Et en coulisses, ils aimeraient que Mario Stroeykens ait lui aussi sa chance.

A Gand, ils ont un besoin urgent de renfort après la blessure de Tarik Tissoudali. Ils ont manqué Roman Bezus, mais entre-temps, ils ont aussi appris que Raman est autorisé à quitter Anderlecht. Et donc, ils suivent la situation avec intérêt. Raman a été formé à Gand a fait partie de l'équipe A de 2011 à 2016, mais a été prêté à plusieurs reprises en raison des circonstances.

Anderlecht a payé environ trois millions d'euros pour l'attaquant à Schalke il y a un an et il a encore un contrat jusqu'en 2024. Mais avec son salaire, ils peuvent aussi payer un joueur de base et ils veulent juste récupérer leur investissement. Affaire à suivre...