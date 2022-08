Dominik Thalhammer après Standard-Cercle : "La différence était très faible entre les deux équipes"

Le Cercle de Bruges n'est pas parvenu à enchaîner une deuxième victoire après son succès face à Anderlecht la semaine dernière. Les Vert et Noir ont chuté à Sclessin contre le Standard de Liège (2-0) lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège s'est imposé grâce à un doublé de Selim Amallah sur penalty ce dimanche. "Durant la première demi-heure, c'était équilibré, mais ensuite le premier penalty a changé la donne. On peut en discuter, mais ça ne change rien. Nous avons eu une grosse occasion après ça avec Denkey pour égaliser. Puis il y a eu une autre phase très malheureuse avec le deuxième penalty. Pour moi, c'était précédé d'une faute sur Decostere. Nous avons le VAR pour examiner la situation, mais ils ne se sont pas montrés", a confié Dominik Thalhammer en conférence de presse.

"Nous n'avons eu qu'une seule occasion, mais le Standard n'en a pas eu plus non plus. Nous reviendrons plus forts. Nous avons une équipe jeune et nous croyons en nous. Bien sûr, je ne suis pas heureux après cette défaite, mais nous ne devons pas avoir honte. La différence était très faible entre les deux équipes", a conclu l'entraîneur du Cercle de Bruges.