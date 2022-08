Renaud Emond : "Une victoire qui lance la saison"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a décroché sa première victoire de la saison contre le Cercle de Bruges (2-0) lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

"On attendait tous cette victoire qui fait du bien et lance la saison à domicile devant notre public. On est très contents d'avoir gagné et enregistré une clean sheet par la même occasion", a confié Renaud Emond à l'issue de la rencontre. "On sent qu'il se passe quelque chose ici. On est une véritable famille et on se bat sur le terrain, et je pense que les gens le voient. C'est très positif d'avoir pris les trois points ce week-end", a souligné le buteur.

Les Rouches, qui menaient 2-0 à la pause après deux penalties convertis par Selim Amallah, ont calmement géré leur avantage par la suite. "En seconde période, le Cercle n'a pas eu d'occasions donc c'est positif même si on voulait tuer la rencontre en plantant un troisième but. L'objectif est de grandir et c'est ce qu'on est en train de faire", a précisé l'ancien joueur du FC Nantes qui attend encore d'inscrire son premier but de la saison. "Je travaille et je sais qu'il viendra bientôt. On doit mieux jouer le coup dans les vingt derniers mètres et réussir cette dernière passe afin que je reçoive de meilleurs ballons sur les centres", a conclu Emond.