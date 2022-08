Azpilicueta a préféré Chelsea au Barça et se justifie

Il a longtemps été annoncé au Barça, mais il va (probablement) terminer sa carrière chez les blues.

Proche de rejoindre le FC Barcelone, César Azpilicueta (32 ans, 1 match en Premier League cette saison) a finalement choisi de prolonger jusqu'en juin 2025 avec Chelsea. Un choix mûrement réfléchi pour le défenseur polyvalent espagnol.

"Je suis très heureux sinon je n'aurais pas prolongé. Les nouveaux dirigeants voulaient que je reste pour guider l'équipe sur et en dehors du terrain. Ils ont été très clairs avec moi et je me suis senti redevable. Et puis ma famille est heureuse ici, a indiqué le capitaine des Blues pour les médias du club londonien. Chelsea a un nouveau projet avec de nouveaux joueurs et des jeunes qui émergent. Je me sens bien et j'ai hâte de disputer cette saison."

Pour rappel, Azpilicueta a rejoint Chelsea en 2012 en provenance de l'Olympique de Marseille.