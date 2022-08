Mathew Ryan en route vers le championnat danois (officiel)

Mathew Ryan continue de poursuivre son tour d’Europe. Le gardien de but australien vient en effet de signer un contrat de deux ans avec le FC Copenhague. Il vient du club espagnol de la Real Sociedad. Il a aussi joué en Australie, au Club de Bruges, Brighton Hove Albion et Arsenal.

Il n’est passé que rapidement en Pro League. Après une bonne saison au Club de Bruges, il avait été vendu à Valence pour 7 millions d’Euros. Peu de temps après, le club espagnol l’avait prêté à Genk.

