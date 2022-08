Officiel : nouveau gardien dans le club qui cible aussi...Simon Mignolet

Un transfert annoncé depuis quelques jours.

Salvatore Sirigu (35 ans) s'engage officiellement au Napoli. Le gardien rejoint les Partenopei pour une durée d'une saison, plus une saison en option. Il était libre depuis la fin de son contrat avec le Genoa.

Passé par le PSG et le FC Séville, Sirigu a joué la majorité de sa carrière en Serie A, notamment à Palerme, Ancona, Cremonese ou au Torino. Il compte près de 246 apparitions en championnat d'Italie, et 28 sélections avec la Squadra Azzurra.

il arrive pour jouer le rôle de second gardien. Keylor Navas et Kepa Arrizabalaga sont pistés pour le poste de titulaire, tout comme le gardien du Club de Bruges et des Diables Rouges Simon Mignolet.