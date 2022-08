Thibaut Courtois, l'homme des finales au Real Madrid

Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe hier soir, avec un nouveau clean-sheet de notre portier.

Nouvelle saison, même Thibaut Courtois. Face à Francfort hier soir, notre portier national est parvenu à garder ses cages inviolées et a grandement permis à son équipe de remporter la Supercoupe d'Europe au nez et à la barbe du club allemand (2-0).

Les finales avec le Real Madrid, cela réussit bien à l'ancien gardien du KRC Genk. En effet, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid et de Chelsea est parvenu à stopper tous les tirs adverses lors de ses quatre dernières finales avec les Merengues. Quatre clean-sheets, autant de victoires, et une importance de plus en plus capitale dans les résultats de la Maison Blanche.