Jermain Defoe fait son retour en coulisses à Tottenham

Ancienne icône des Spurs, Jermain Defoe a rejoint l'organigramme du club.

Jermain Defoe (39 ans) avait pris sa retraite en mars dernier après un bref dernier passage à Sunderland (il avait disputé 7 matchs à partir de janvier). Le voilà déjà reconverti. L'ancien international anglais (57 caps, 20 buts) revient à Tottenham, où il a connu ses heures de gloire entre 2004 et 2008 puis 2009 et 2014, inscrivant 143 buts en 361 matchs. Defoe devient ambassadeur des Spurs, mais collaborera également avec le centre de formation et apportera son expérience aux équipes U17 à U21.