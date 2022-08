Abdoul Fessal Tapsoba directement décisif, mais déçu : "Ce n'est pas le résultat escompté"

L'international burkinabé est monté au jeu ce samedi contre Westerlo et a été directement décisif en réduisant la marque quand le Standard était mené 2-0. Néanmoins, le promu campinois s'est imposé (4-2) lors de cette quatrième journée de Jupiler Pro League.

Blessé (déchirure) lors de la préparation estivale du Standard, Abdoul Fessal Tapsoba a disputé ses premières minutes de la nouvelle saison ce samedi en montant à l'heure de jeu au Kuipje. L'international burkinabé a directement marqué, mais cela n'a pas suffi pour ramener un résultat de Westerlo.

"Ce n'est pas le résultat escompté. Je marque, mais on perd. Le plus important, c'est l'équipe", a expliqué l'attaquant qui devait normalement monter au jeu à la mi-temps. "On m'a dit que je montais à la pause et ensuite on m'a demandé d'attendre. J'étais un peu craintif au début car j'avais peur de ne pas pouvoir tenir jusqu'au bout, mais une fois sur le terrain, j'ai tout donné et ça a été", a expliqué l'attaquant qui a craint la rechute.

Le jeune joueur a directement apporté de la percussion. "Tout le monde connaît mes qualités de vitesse et de profondeur. Je vois le ballon partir et je ne me pose pas de question donc je cours et je peux la mettre au fond."





Cette défaite ne doit pas tout remettre en question en bord de Meuse. "On a vu de bonnes choses depuis le début de saison, tout n'est pas à jeter. Il y a un nouveau coach et on est au début du processus. Il n'y a aucune cassure à cause de cette défaite. Il faut rester soudés, continuer de travailler et montrer nos qualités la semaine prochaine à domicile", a conclu Tapsoba.