Regi Van Acker, l'entraîneur de Dender : "Difficile de s'habituer au rythme élevé"

Promu en Challenger Pro League, Dender a connu une lourde défaite, face à Lommel, en ouverture du championnat (1-4).

À domicile contre Lommel, Dender a pu se rendre compte de la différence de niveau entre la Nationale 1 et la Challenger Pro League. Défaits lourdement, les locaux n'ont jamais existé dans cette rencontre. Dépassés par le rythme mis par leur adversaire, les hommes de Régi Van Acker n'ont pu que trop peu souvent se montrer dangereux, et ont éprouvé énormément de difficultés à se montrer efficaces en zone défensive.

"Nous avons eu des problèmes avec le rythme élevé et les petits ajustements qui font toute la différence. J'ai choisi trois attaquants et trois milieux de terrains capables de fournir de nombreuses courses, mais ils n'ont pas eu le rendement attendu. Après la pause, notre défense était mal placée et nos adversaire se retrouvent à trois reprises en face à face avec le gardien. C'est cet ensemble d'erreurs qui nous coûtent un bon résultat."