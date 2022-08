Les RSCA Futures tiennent bon face à Deinze pour leurs débuts en D1B

Les jeunes pousses d'Anderlecht ont rendu une copie plutôt propre face à un Deinze qui, logiquement, aura pris le dessus au fil du match sur le plan physique.

Les RSCA Futures faisaient leur joyeuse entrée en D1B ce dimanche soir, quelques heures après la victoire de leurs aînés sur la pelouse de Saint-Trond. Un premier match sous forme de gros test face à un Deinze ambitieux et dans un Lotto Park logiquement assez dégarni. Mais au vu du spectacle plutôt agréable proposé, on ne serait pas surpris que les jeunes Mauves attirent les curieux au fil de la saison.

Au-dessus techniquement, Anderlecht montre parfois un peu de naïveté ; derrière quand un une-deux entre De Belder et Koné voit l'ancien d'Eupen louper l'immanquable (16e), et devant quand Lucas Stassin se heurte à bout portant à Ortola après un bon service de Colassin (23e). Les Futures ne déméritent pas et l'expérience de certains, comme Antoine Colassin mais aussi un Théo Léoni qui, à déjà 22 ans, fait belle figure, se ressent.

Le plus expérimenté du lot, cependant, c'est bien David Hubert (34 ans), titulaire d'emblée alors que son arrivée n'a été officialisée que ce week-end. Et le vétéran...passe près de l'auto-but sur une incompréhension avec Bart Verbruggen (38e). Dans l'ensemble, les Futures semblent cependant un cran au-dessus d'un adversaire peu inspiré, et sont notamment portés par les inspirations de Nilson Angulo, au-dessus du lot.

La seconde période reprend d'ailleurs sur une accélération de l'Équatorien qui dépose tout le monde, et obtient un coup-franc que Colassin donne très joliment. Ortola doit encore s'interposer, et est jusque là le seul portier à avoir dû le faire (49e). Deinze réplique, mais la tête de Dansoko frôle la latte.

Au fil de la rencontre cependant, c'est le physique et le moteur des joueurs de Deinze qui l'emportera. Les jeunes Anderlechtois ne mettent plus le nez à la fenêtre, la puissance d'un Dansoko leur fait mal : le Guinéen déroule et sert Jellert Van Landschoot, qui ne cadre pas (74e). Quelques instants plus tard, il trouve Verbruggen d'un centre tendu. La montée de l'ex-Brugeois fait mal au RSCA.

Enfoncés dans leur moitié de terrain pour le dernier quart d'heure, les Futures vont frissonner sur une superbe frappe de Mamadou Koné qui fera trembler la barre (84e). Stassin, sur le contre, s'offre presque un joli lob. Enock Agyei tente bien, dans les dix dernières minutes, de faire la différence jusqu'à en perdre un ballon dangereux (90e). Sans conséquence, et les jeunes Mauves gardent un bon point pour leurs débuts en D1B.