Une cible d'Anderlecht et de Bruges bientôt coéquipier de nos Diables à Leicester ?

Selon les informations du réputé journaliste Gianluca Di Marzio, Wilfied Gnonto (18 ans) intéresserait Leicester City. Le jeune attaquant italien, récemment sélectionné avec la Squadra Azzura et déjà décisif (4 sélections, 1 but) a fortement impressionné en Suisse du côté du FC Zurich.

Son transfert présente l'avantage de ne pas être potentiellement onéreux pour les Foxes, puisqu'on parle d'une somme comprise entre 4 ou 5 millions d'euros. Le joueur formé à l'Inter est en fin de contrat en juin prochain, ce qui expliquerait cette somme peu élevée.

Suivi également par Lyon, Gnonto avait été cité du côté de notre championnat, avec les intérêts d'Anderlecht ou du Club de Bruges.

