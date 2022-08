L'Antwerp donne des nouvelles de Michel-Ange Balikwisha

Le Diablotin a dû quitter le terrain sur blessure dans le temps additionnel du match contre Eupen ce dimanche après-midi.

L'Antwerp a donné des nouvelles de Michel-Ange Balikwisha. L'attaquant âgé de 21 ans souffre d'une blessure musculaire et sera indisponible pendant un certain temps. La durée exacte ne sera connue que dans le courant de la semaine, a fait savoir le matricule 1.

Une mauvaise nouvelle pour le Great Old puisque le Diablotin était l'auteur d'un très bon début de saison avec quatre buts inscrits en huit matchs toutes compétitions confondues.