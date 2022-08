Les Young Boys, obstacle bien plus difficile qu'on le pense pour Anderlecht

Les Young Boys de Berne ne seront pas faciles à éliminer. Ils sont même, sur papier, un adversaire plus costaud que Vitesse Arnhem.

Qu'ont en commun le Stade Rennais, le PSV Eindhoven, le Celtic Glasgow, Galatasaray, le LOSC ou encore l'AS Monaco ? Tous sont classés derrière les Young Boys de Berne au ranking UEFA. Un classement qui a bien sûr ses limites, et ne peut pas être considéré comme parole d'évangile. Mais ces dernières années, les Young Boys ont réussi quelques belles performances sur la scène européenne.

Ainsi, la saison passée, versés dans un groupe difficile et homogène, les Suisses ont battu Manchester United (2-1), et se seraient offerts le scalp de l'Atalanta Bergame sans un but égalisateur tardif dans un match très spectaculaire (3-3). En 2020-2021, Berne atteignait le stade des 8es de finale en Europa League, éliminant le Bayer Leverkusen. Un chiffre impressionne également : chaque saison depuis 2016-2017, les Young Boys ont disputé les poules européennes, à quatre reprises en Europa League et à deux reprises en Champions League. Une élimination à l'orée de la Conference League serait un lourd échec, et une conséquence directe d'une saison 2021-2022 médiocre à l'échelon national (3e de Super Ligue suisse).

Le joueur à suivre

L'atout offensif n°1 des Young Boys, c'est Jean-Pierre Nsamé (29 ans). Depuis 2017, il cumule 182 matchs avec les Jaune & Noir pour 107 buts inscrits. En 2020-2021, il réalise une saison XXL qui aurait pu lui valoir un transfert intéressant (42 matchs, 26 buts, 11 assists) mais se rompt le tendon d'Achille lors de la dernière journée. Il reste absent de longs mois, et est prêté en janvier dernier du côté de Venise, en Serie A, où il ne joue que 11 matchs sans marquer.

Mais cette saison, le Nsamé d'avant-blessure semble de retour. Déjà 9 matchs cette saison pour l'international camerounais (2 caps), et 5 buts dont...4 sur la scène européenne, en préliminaires. Le RSCA est prévenu.

Un style piégeux

Les Young Boys jouent sur synthétique, une incongruité en Europe. Fort heureusement, la Jupiler Pro League compte en son sein l'un des rares clubs à évoluer sur ce type de terrain...et le RSC Anderlecht a eu la chance d'y jouer dimanche dernier, juste avant de se rendre à Berne. Au vu du jeu déployé au Stayen, on peut dire que les Mauves n'ont pas été perturbés par la surface, et que l'avantage sera donc minime pour les locaux.

Le style de jeu des Young Boys et de leur nouvel entraîneur Raphaël Wicky, cependant, est réputé pour son pressing très agressif. Si les Mauves espèrent pouvoir poser leur jeu tranquillement, ils seront déçus : Mazzù va pouvoir à nouveau se tester face à une pression haute et intense, comme au Cercle de Bruges. Et surtout, Anderlecht va devoir être très efficace : en 9 matchs cette saison, les Young Boys n'ont encaissé...qu'un seul but. Trouver la faille ne sera pas facile, et tout but encaissé peut être fatal...