Les Rangers prolongent leur capitaine et pilier

James Tavernier (30 ans), auteur de l'ouverture du score sur penalty face à l'USG à l'Ibrox Stadium, est désormais lié aux Rangers jusqu'en 2024. Le latéral est l'un des piliers du club écossais, avec 85 buts et 109 assists en 353 rencontres depuis son arrivée. Il est également le capitaine des Rangers.

💙 The Captain



📝 #RangersFC captain @James_Tavernier has today signed an extension to his current long-term deal at Ibrox.