Frédéric Frans (Beerschot) voit enfin le bout du tunnel

Cela faisait dix mois que Frédéric Frans n'avait pas pu jouer un match. Sa blessure au tendon d'Achille l'a tenu sur la touche pendant un long moment. Maintenant, il veut retrouver sa place au Beerschot.

Le défenseur âgé de 33 ans a dû se battre pour revenir. "La première séance d'entraînement de la préparation était ma première séance d'entraînement depuis que je me suis blessé. Après cela, je n'ai pas manqué une seule séance. Il est clair que les muscles et les articulations autour de ce tendon doivent encore se renforcer un peu, mais en fait je me sens bien", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

"Lorsque j'ai été sur le terrain pendant nonante minutes pour la première fois lors d'un match amical, je ne pouvais pas marcher le lendemain. Mais cela s'est beaucoup amélioré entre-temps. Le plus important est que je n'ai encore rien senti au niveau du tendon lui-même. Mon corps a juste besoin de gagner un peu plus de force et de mobilité dans les zones autour de la blessure."

Avec un rôle de remplaçant, il ne va pas pour autant se résigner. "Non, je suis un sportif et je veux toujours jouer autant que possible. Il serait ridicule de dire autre chose. Mais avant tout, je suis heureux d'être à nouveau en forme. Ma rééducation n'a pas été facile. Il y a eu des complications et je me suis souvent demandé ce que je faisais. Donc je prends les choses étape par étape."